Москва, 8 ноября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Ситуация по вопросу границы между Чечней и Ингушетией находится в поле зрения Кремля. Ожидается, что вопрос будет решен после того, как свое решение примет Конституционный суд. Об этом заявил 8 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

«Будем ждать решения Конституционного суда… Это рабочая ситуация, она решается в судебном порядке», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель президента также отметил, что это «абсолютно нормальная, но спорная ситуация», которая может быть решена в судебном порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ингушетии направили запрос в Конституционный суд с просьбой определить, соответствует ли соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, заключенное 26 сентября 2018 года главами обеих республик, Конституции Российской Федерации. Его решение ожидается в течение ближайших месяцев.