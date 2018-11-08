Симферополь, 8 ноября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. В Крыму освободили от занимаемой должности первого замминистра транспорта РК Андрея Сидорова. Соответствующий указ опубликован 8 ноября на официальном сайте правительства республики.

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«Освободить Сидорова Андрея Николаевича от должности первого заместителя министра транспорта Республики Крым 12 ноября 2018 года по собственной инициативе», — сказано в документе.

Чиновник получил должность в минтрансе РК 31 июля 2018 года, до этого четыре года работал заместителем начальника Московской административной дорожной инспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новым министром транспорта был назначен специалист из Санкт-Петербурга Сергей Карпов, который до этого руководил территориальным управлением госкомпании «Российские автомобильные дороги», отвечающей за строительство трёх этапов скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург. В Крыму до повышения специалист возглавлял госкомитет дорожного хозяйства РК.