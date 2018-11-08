Иерусалим, 8 ноября, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Министр транспорта Израиля Исраэль Кац отправится на международную конференцию по транспорту в Омане. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, Кац представит проект железной дороги, которая соединит Персидский залив и средиземноморское побережье через Израиль.

Железная дорога

Железная дорогая будет простираться от города Хайфа, одного из главных портов в Израиле, до уже существующих железнодорожных путей в странах Персидского залива, пересекая территорию Иордании.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Маскат и провел встречу с султаном Омана Кабусом бен Саидом.