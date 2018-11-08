Могадишо, 8 ноября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Министр обороны Турции Хулуси Акар провел встречу с официальными лицами Сомали в Могадишо, сообщает 8 ноября Anadolu.

Антон Привальский ИА Красная Весна Переговоры

Стороны обсудили особенности двусторонних отношений, углубление военного сотрудничества, а также региональную проблематику.

Напомним, Турция является одним из ключевых союзников Сомали в борьбе с внутренним терроризмом. Военные эксперты из данного государства обучают вооруженные силы африканской республики.