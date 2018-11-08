Исламабад, 8 ноября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. 7 ноября в Исламабаде состоялся второй раунд межправительственных афганско-пакистанских переговоров.

Николай Рерих. Путь домой

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, стороны договорились соблюдать ранее установленные условия и сроки возвращения «различных категорий» афганских беженцев на родину. Кроме того, в ходе переговоров был поднят вопрос о гражданах Афганистана, попавших в Пакистан нелегально — на их скорейшей отправке на родину настаивает Исламабад.

Стороны также согласовали процедуру работы совместной рабочей группы по беженцам, которая должна способствовать скорейшему их возвращению на родину. Рабочая группа создана в рамках «Афганско-пакистанского плана действий для мира и стабильности», действующего с 22 января 2018 года.