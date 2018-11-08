Сеул, 8 ноября, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Южная Корея намерена закупить у США несколько десятков ракет-перехватчиков для оснащения американских комплексов противоракетной обороны «Пэтриот» современным вооружением. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства обороны Республики Корея.

Mark Holloway Ракетный комплекс «Пэтриот»

В частности, речь идет о модернизированных ракетах модели PAC-3 MSE, поставки которых начнутся с 2021 года. Сумма контракта не разглашается, однако стоимость одной ракеты равняется 5,34 млн долларов. Сейчас размещённые в Южной Корее американские комплексы «Пэтриот» оснащены более дешевыми ракетами PAC-3 CRI, дальность которых не превышает 20 километров. PAC-3 MSE способны поражать цели на расстоянии более 40 километров.

Программа модернизации средств противовоздушной и противоракетной обороны реализуется уже несколько лет. Её цель — обеспечение защиты от нападения со стороны КНДР. В 2017 году на территории Южной Кореи в дополнение к имеющимся комплексам была размещена батарея американках систем ПРО THAAD. Сейчас, несмотря на значительное улучшение отношений с КНДР и заморозку её ядерной программы, программа усиления ПВО и ПРО продолжается.