Варшава, 29 апреля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Членство Польши в Евросоюзе за 20 лет с учётом затрат на взносы принесло ей более €161 млрд, следует из отчёта Минфина страны, опубликованного 29 апреля на сайте ведомства.

Patrick Pleul/Global Look Press

Согласно опубликованным данным, Польша за это время получила из бюджета ЕС €245,5 млн, а заплатила взносов на €83,7 млрд, или 2,1% от национального ВВП. Таким образом республика получила поддержку в размере 161,8 млрд.

Польша стала крупнейшим получателем средств Евросоюза, ей досталось 13,3% из европейского бюджета. 65% полученных средств Варшава направила на развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. Ещё 30,2% страна получила на поддержку сельскохозяйственной отрасли.

Польша официально вступила в Евросоюз 1 мая 2004 года.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Еврокомиссия заявила, что разблокировала €137 млрд из фондов ЕС, ранее замороженных для Польши. Брюссель добивался от Варшавы проведения реформы национальной судебной системы для укрепления её независимости. Когда Польша выполнила требования, фонды разморозили, первый транш в размере €6,3 млрд она получила 15 апреля.

В декабре 2021 года Мартин Пшидач, который тогда был замминистра иностранных дел Польши, назвал незаконной заморозку средств ЕС для Варшавы. Заблокировать помощь решил Суд Евросоюза в Страсбурге из-за отказа польских властей проводить реформу по либерализации национальной судебной системы.