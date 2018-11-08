Ярославль, 8 ноября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Оплачивать квитанции за вывоз мусора владельцы индивидуальных жилых домов в Ярославской области обязаны только в том случае, если услуга действительно оказывается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона.

Yarregion.ru Мусоровоз в Яроославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия» выставил счета за вывоз мусора 115 тысячам владельцев индивидуальных жилых домов в Ярославской области. Это вызвало возмущение многих людей: они уверяют, что мусор из их населенных пунктов не вывозится и никогда не вывозился.

«Собственники и пользователи индивидуальных жилых домов обязаны оплачивать предоставляемую им коммунальную услугу по обращению с ТКО. В случае если квитанция выставлена ошибочно: в населенном пункте не оказывается данная коммунальная услуга или на земельном участке отсутствует жилой дом, — то данную квитанцию оплачивать не нужно», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров.

По словам Назарова, сейчас «Хартия» и платежный агент уточняют перечень потребителей, в результате этого уточнения будет сделан перерасчет.

Главный вопрос — что будет дальше? Обязаны ли владельцы частных домов платить за вывоз мусора? Раньше такой обязанности у людей не было, как и возможности легально выбросить мусор в сельских населенных пунктах и во многих районах частного сектора городов. В правительстве говорят — платить все же придется.

«Все отходообразователи обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором. Региональным оператором на территории Ярославской области является ООО «Хартия». Договор на обращение с ТКО может быть заключен как в письменной форме, так и путем совершения конклюдентных действий, которыми являются оплата квитанции за услугу по вывозу ТКО или иные действия, свидетельствующие о фактическом пользовании потребителем услугой регионального оператора», — говорит Артем Назаров.

Иначе говоря, в правительстве области считают, что платить за вывоз мусора обязаны все жители, вне зависимости от того, живут они в многоквартирных домах или в частных, в городе или в деревне. Но при этом услуга по вывозу мусора должна оказываться. То есть в селе, деревне или частном секторе должен быть установлен контейнер, откуда регулярно вывозится мусор. Или же должен быть налажен какой-то иной способ вывоза — например, в определенные часы приезжает мусоровоз.

Если «Хартия» не наладила вывоз мусора из населенного пункта, жители платить не должны, даже если получили квитанцию. А вот когда вывоз будет организован, платить придется вне зависимости от того, выбрасывает житель индивидуального дома мусор в контейнер или закапывает его у себя на огороде. В этом случае услуга будет считаться оказанной, и региональный оператор будет вправе требовать оплату. Или же владелец дома должен будет доказать, что там никто не живет и мусор не образуется.

Очевидно, что конфликтная ситуация произошла из-за того, что «Хартия» выставила счета за вывоз мусора владельцам индивидуальных домов, во многих случаях фактически не начав оказывать услугу. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что из большинства деревень Ярославской области мусор никто не вывозит. Отсутствуют контейнерные площадки и во многих районах частного сектора в городах. Сама территориальная схема, которая определяет места накопления отходов для каждого населенного пункта, сейчас корректируется. Ожидается, что обновленная схема с местами сбора мусора для каждого населенного пункта будет доступна с января 2019 года.