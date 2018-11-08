Москва, 8 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий контроль за рядом финансовых операций граждан РФ, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

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Контролю со стороны Росфинмониторинга будут подлежать не только покупки граждан на сумму свыше 600 тыс. рублей. Обязательный контроль устанавливается за операциями по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей и операциями с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается контролировать компании, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

Принятие закона авторы аргументируют борьбой с терроризмом и противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем.