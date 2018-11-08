Кабул, 8 ноября, 2018, 17:20 — ИА Регнум. 7 ноября глава секретариата Высшего совета мира Афганистана и старший советник президента по политическим вопросам Мохаммад Акмар Хпылвак объявил, что покинет оба занимаемых им поста.

Etereuti Флаг Афганистана

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Мохаммад Акмар Хпылвак сообщил об этом в своем письме президенту Афганистана Ашрафу Гани.

В своем письме Мохаммад Акмар Хпылвак поблагодарил главу государства за предоставленные ему возможности проявить себя и сказал, что всегда делал все возможное для установления в Афганистане мира и обеспечения процветания страны. Он также заявил, что поддерживает все инициативы президента Гани по достижению мира.

В своем письме Мохаммад Акмар Хпылвак не называет конкретных причин решения покинуть посты главы секретариата Высшего совета мира и старшего советника президента по политическим вопросам.

Мохаммад Акмар Хпылвак много работал над привлечением движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к мирным переговорам. В частности, в сентябре он посетил Москву, где принял участие в обсуждении проведения московского формата по Афганистану.