Санкт-Петербург, 8 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева назначена руководителем аппарата губернатора Санкт-Петербурга. Такое распоряжение подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного 8 ноября.

Mil.ru Любовь Совершаева на выставке вооружения и военной техники ЗВО в Санкт-Петербурге

Напомним, после назначения экс-полпреда в СЗФО Беглова на пост врио губернатора Петербурга, Совершаева с 3 октября текущего года руководила аппаратом полпредства в ожидании нового представителя президента в СЗФО. Как известно, 7 ноября президент назначил на этот пост Александра Гуцана, работавшего заместителем генпрокурора РФ.

Как отмечает ИА REGNUM, о предстоящем назначении Совершаевой в Смольный стало известно несколько дней назад, еще до назначения нового полпреда. Интригой оставалось то, совместит ли Совершаева пост главы аппарата губернатора с должностью вице-губернатора Санкт-Петербурга. Но, как видим, этого пока не произошло.

Совершаева Любовь Павловна родилась 17 августа 1956 г. в Ленинграде. В 1977 г. окончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса, в 2002 г. — Северо-Западную академию государственной службы. Кандидат экономических наук.

В 1977—1991 годах работала на предприятиях и в организациях Ленинграда, в 1991—1996 годах занимала руководящие должности в комитете по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга. В 1996—2000 годах — вице-губернатор Ленинградской области — председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом

С 2000 по 2006 годы занимала должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2006—2013 работала советником председателя Совета директоров ОАО «Акционерный банк «Россия».

С мая 2013 года вновь заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО, курировала вопросы реализации внутренней политики и общественных проектов.

Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга».