Анкара, 8 ноября, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Международные компании-производители реактивных двигателей по-прежнему могут принять участие в проекте создания турецкого истребителя TF-X, заявил 8 ноября глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает британское агентство Reuters.

NeeXxXoR Прототип самолета TF-X

По его словам, Анкара проводит переговоры с американской компанией Rolls Royce. Тем не менее с учетом длительности проекта турецкие власти готовы рассмотреть предложения других компаний. Демир также подчеркнул, что страна готова к массовому производству своих танков Altay.

Напомним, TF-X — проект истребителя пятого поколения. Его разрабатывает турецкая компания аэрокосмической индустрии TAI. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит $10 млрд.