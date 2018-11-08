Хартум, 8 ноября, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Правозащитная организация Human Rights Watch порекомендовала Соединенным Штатам не вычеркивать Судан из списка стран-спонсоров терроризма, сообщает 8 ноября Associated Press.

DFID — UK Department for International Development Лагерь беженцев в Южном Судане

По данным организации, в стране продолжаются нарушения прав человека, а также осуществляются нападения на гражданских со стороны сотрудников безопасности страны.

Напомним, данное заявление последовало за некоторыми шагами Вашингтона по активизации сотрудничества с Суданом, в частности в области борьбы с международным терроризмом.