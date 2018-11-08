Тирана, 8 ноября, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Согласно информации, предоставленной официальным представителем УВКБ (Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев), Пабло Запатой, если в прошлом году в Албанию поступило 307 заявок о предоставлении убежища, то к августу этого года насчитывалось уже три тысячи заявок.

Беженцы

Однако, как сообщает албанское новостное агентство «ТопЧенел» в министерстве внутренних дел Албании заявили, что на самом деле рассматривается не более пятисот заявок о предоставлении убежища.

В правительстве Албании опасаются, что ужесточение политики ЕС по отношению к потоку мигрантов приведет к беспорядкам в стране.

«У Албании нет возможности предоставить убежище большому количеству человек и предложить им обслуживание по стандартам ЕС», — заявила заместитель министра внутренних дел Ровена Вода и обратилась к ЕС с просьбой о помощи в данной сфере.