Москва, 8 ноября, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Министр туризма Арабской Республики Египет (АРЕ) Рания аль-Машат высказалась о том, что не сомневаются в возвращении прямых рейсов из России в курортный город Шарм-эль-Шейх. Об этом она заявил на крупнейшей туристической выставке WTM, которая проходит в Лондоне, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Отдых в Египте

«Россия «несомненно» вернется в Шарм-эль-Шейх. Сроки возобновления первых российских чартеров в Шарм-эль-Шейх полностью зависит от договоренности властей двух стран», — пояснила аль-Машат.

По словам министра, в настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению прямых авиаперелетов. Египет в настоящее время усилил информационный обмен с Россией в отношении вопросов обеспечения безопасности в аэропортах и разведывательных данных, важных для такой безопасности.

Между тем со стороны России никаких планов и графиков по проверке российскими специалистами египетских аэропортов пока не составлено. В АТОР пояснили, что «все ждут распоряжения на проверку».

По данным минтуризма Египта, туристический сектор страны в 2018 году покажет результат, лучший с 2012 года. Так, по состоянию на конец сентября количество иностранных туристов в Египте выросло примерно на 40%. По итогам 2018 года Египет примет более 10 млн иностранных туристов (в 2017 году — 7,5 млн).

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает, что возобновление чартерных рейсов в Египет произойдёт в самое ближайшее время. Об этом Путин заявил 18 октября 2018 года, на заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое состоялось в Сочи.

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