Кронштадт, Санкт-Петербург, 8 ноября, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга ведет проверку по факту повреждения неизвестными преступниками объекта культурного наследия федерального значения «Батарея северная № 6» на северном фарватере Финского залива вблизи Кронштадта.

Procspb.ru Форт «Батарея северная № 6»

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о целенаправленных актах вандализма и мародерства в отношении исторических элементов фортификации на этом форте, входящем в Кронштадтскую систему оборонительных сооружений, которая находится под охраной ЮНЕСКО как часть исторического Санкт-Петербурга.

В частности, сообщалось, что с территории форта похищены старинные пушки, повреждено имущество, в том числе уникальный паровой кран середины XIX века. Также была уничтожена металлическая ограда, разрушен фундамент ограждения, выполненного из тёсаных гранитных плит, нанесены другие повреждения.

Побывавшие на территории форта сотрудники прокуратуры и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (ФГБУК АУИПИК) документально зафиксировали отсутствие части стволов орудий на декоративной ограде, следы их грубого демонтажа и изъятия с места установки.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия правообладателем объекта, а также выяснит, кем и основании чего исполняются обязанности по содержанию и использованию этого объекта», — сообщили 8 ноября в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Надзорное ведомство также проверит, были ли обращения по поводу ситуации на форте в органы полиции, оценит законность и обоснованность принятого процессуального решения по таким обращениям.

«На момент проверки физическая охрана объекта культурного наследия фактически не осуществлялась. Только в период пребывания проверяющих на объекте ФГБУК АУИПИК приняты меры по организации круглосуточного поста физической охраны», — констатировали в прокуратуре Северной столицы.

По данным СМИ, до 2017 года форт охранял сторож, но с начала лета 2018 года охрана исчезла, и на форт напали грабители. Скорее всего, похищенные элементы сдали в качестве металлического лома в пункты приема вторсырья.

По итогам проводимой проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

6-й Северный форт построен в 1855—1870 годы по проекту отечественного фортификатора Эдуарда Тотлебена. Долгое время форт он находился в ведении Министерства обороны, был закрытой территорией и оставался недоступен с суши, поэтому в нем сохранились многие металлические элементы декора и оборудования военного назначения, давно утраченные на других фортах Кронштадта и представляющие большую историко-культурную ценность.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев потребовал возбудить уголовное дело в отношении вандалов, разоряющих форт. Соответствующее обращение парламентарий направил в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также в комитет по охране памятников Петербурга