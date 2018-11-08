Барнаул, 8 ноября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Власти Алтайского края чуть ли не с ликованием сообщили об обещании Минсельхоза РФ включить регион в список территорий, которые в 2019 году получат субсидии за экспорт зерна по железной дороге. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на официальном сайте регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

«Включение Алтайского края с нового года в правительственное постановление №1595 (субсидии «Российским железным дорогам» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна)позволит сельхозтоваропроизводителям нашего региона экспортировать зерно через черноморские порты. Мы имеем возможность экспортировать порядка 300 тысяч тонн такого зерна», — заверил министр сельского хозяйства края Александр Чеботарёв.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Озимая пшеница

По его словам, в текущем агросезоне, несмотря на природные катаклизмы, алтайским аграриям удалось собрать более пяти миллионов тонн зерновых, и что особенностью этого года является соответствие четвертого класса мягкой пшеницы экспортным стандартам.

«Все бы хорошо, но 300 тысяч тонн из пяти миллионов — это «капля в море». К тому же цена пшеницы в Алтайском крае по-прежнему одна из самых низких в России. За тонну третьего класса дают не более 9 тысяч рублей, а расхваленный министром четвёртый класс принимают по шесть тысяч рублей, тогда как в Ростовской области такого же качества пшеница продаётся по 11 и более тысяч рублей», — отметила редактор ИА REGNUM, автор проекта «На хлебном фронте» Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная на Алтае

По её словам, радость от подключения региона ко льготным железнодорожным тарифам тоже меркнет, как и доверие к заявлению алтайского министра, сказавшего, что это товаропроизводители со следующего года смогут теперь экспортировать свой товар через морские порты:

«Как раз на их кармане эта возможность никак не отразится! Пшеницу скупают посредники и они же вывозят крестьянский труд в порты. Многие аграрии просто вынуждены расставаться с урожаем по бросовым ценам, чтобы рассчитаться с кредитами и рабочими. Никаких отсрочек и рассрочек для них не предусмотрено. Особую тревогу вызывает также рынок масличных культур. Здесь краевые чиновники тоже «отличились», заявив что «ценовая ситуация, которая складывается на сегодняшний день на рынке этих культур, позволяет сельхозтоваропроизводителям вести полноценную хозяйственную деятельность». Это называется «прокурарекали».

О том же самом говорит и фермер из Ребрихинского района Владимир Жданов:

«Для того, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами, цена семечки, по нашей оценке, должна была быть хотя бы 15 тысяч рублей за тонну. Но сейчас больше 12 тысяч рублей за семечку не дают. От меня семье уже второй год одни убытки, как дальше жить?

Никакой помощи от властей мы не получили, хотя вполне можно было организовать в крае свои интервенции и скупать зерно, когда оно стоит дёшево, а продавать при росте его стоимости, всем бы от этого польза была».

Тем временем краевые власти в официальном сообщении о льготных железнодорожных перевозках даже подчёркивают свою заслугу:

«Отметим, что Алтайский край неоднократно транслировал в федеральный центр просьбы о включении региона в Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 года №1595 «Об утверждении Правил предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

Как уже сообщало ИА REGNUM, диспаритет цен на внутреннем зерновом рынке России наблюдается с прошлого сельскохозяйственного года. Ещё задолго до окончания уборочных работ цены пшеницы в Сибири и некоторых других регионах значительно уменьшилась. Эксперты объясняют происходящее недальновидной экономической политикой правительства и отсутствием планирования, а государство сетует на кризис перепроизводства и «невидимую руку рынка».