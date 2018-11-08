Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 ноября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. 4 октября Ярославский областной суд вынес решение об отмене действия Правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения Переславского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Национальный парк «Плещеево озеро» Плещеево озеро

Речь идет о территории на берегу Плещеева озера у Никитского монастыря. Эти земли находятся в частной собственности, инвесторы планируют застройку лугов коттеджными поселками и многоквартирными домами. Однако на пути застройщиков встали активисты и градозащитники, которые считают, что застройка исторических лугов над Плещеевым озером приведет к уничтожению уникальных ландшафтов, гибели культурного и археологического наследия Переславского края и пагубно скажется на экологии озера.

Противники застройки обратились с судебным иском о признании недействующими Правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения, последние изменения в которые были внесены администрацией Переславского района во главе с Валерием Астраханцевым летом 2018 года вопреки мнению жителей, высказанному на публичных слушаниях. Принятая летом 2018 года последняя редакция Правил позволяла собственникам разрабатывать проекты планировки территории, согласовывать их и начинать освоение земель. Ответчиками в суде выступили преемники районных властей после объединения в городской округ — администрация городского округа Переславля-Залесского, Переславская городская Дума, представители собственников земельных участков, статус которых оспаривался в суде.

ИА REGNUM уже сообщало, что на стороне противников застройки выступили федеральные ведомства. В судебный процесс вступили Министерство природных ресурсов Российской Федерации и Национальный парк «Плещеево озеро», которые поддержали исковые требования защитников озера. Суд согласился с доводами истцов о том, что Правила землепользования и застройки в оспариваемой части не соответствуют действующему законодательству и ограничениям, которые накладывает на побережье Плещеева озера Проект охранных территорий природного ландшафта Переславля-Залесского. Он был создан в 1978 году ради сохранения исторической среды древнерусского города, входящего в маршрут «Золотое кольцо России». Судом вынесено решение об отмене действия Правил землепользования и застройки по указанным в иске территориальным зонам и градостроительным регламентам.

После объединения в городской округ в Переславле-Залесском будет разрабатываться и приниматься новый Генеральный план всего городского округа. Затем должны появиться и новые Правила землепользования и застройки. Градозащитники надеются, что в новых градостроительных документах будут учтены все требуемые ограничения, и застройка больше не будет угрожать ландшафтным лугам у Плещеева озера. В любом случае до принятия новых Правил никакое строительство на тех участках, где действие нынешних Правил отменено, будет невозможно, а противники застройки смогут при обсуждении Генерального плана апеллировать к имеющемуся судебному решению.