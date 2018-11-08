Москва, 9 ноября, 2018, 00:05 — ИА Регнум. В чем глубинный смысл многочисленных международных форумов, которые так любит российское правительство, особенно на фоне бедственного положения внутрироссийских начинаний, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Цитата из м/ф «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» реж Иван Иванов-Вано. 1951. СССР Свет мой зеркальце, скажи...

Огромное количество международных форумов заполонило деятельность Минпромторга и горячо поддерживается правительством России. Если делать выводы о результатах этих мероприятий, ориентируясь на пресс-релизы, то итоги, разумеется, впечатляют: перспективы невероятные, а контуры Нью-Васюков проступают всё отчетливее. Но это — пресс-релизы, написанные по ходу дела, а форум, вероятно, должен давать отсроченный эффект, ведь пользу он приносит по исполнению заключенных с его помощью контрактов.

Такой информации не предоставляется, так что оценить, как сыграли вложенные в форумы деньги, невозможно, — но даже и сквозь такую самохвалебную форму начинает проступать правда о безобразном несоответствии заявок и результатов. А тем временем особые экономические зоны (ОЭЗ), созданные в России как двигатели экономики, способные привлечь иностранные инвестиции и передовые технологии, продолжают закрываться в связи с неэффективностью: из 36, созданных с 2005 года, к 2017 закрылось уже 11. Как оценить те миллиарды, потраченные на финансирование этих закрытых ОЭЗ?

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