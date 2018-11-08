Лондон, 8 ноября, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Британский певец и композитор Элтон Джон назвал очередную дату концерта прощального тура The Rocket Man, который пройдет в Великобритании в 2020 году. Об этом 8 ноября сообщил портал Sky News.

(сс) Studio Sarah Lou Элтон Джон

Ранее уже сообщалось, что в 2019 году певец намерен устроить в Великобритании два концерта. Сейчас стало известно, что третий пройдет в ноябре 2020 года, на крытом стадионе The O2 Arena в Лондоне.

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Напомним, трёхлетний мировой прощальный тур Элтон Джон начал в США в сентябре 2018 года. Его окончание запланировано на 2021 год, всего музыкант должен будет отыграть более 300 концертов.