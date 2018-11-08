Токио, 9 ноября, 2018, 02:03 — ИА Регнум. Интересное мнение высказал по поводу заявления Владимира Путина один из японских специалистов по японо-российским отношениям профессор Сигэки Хакамада. В чём прав японский профессор, анализируя отношение Путина к «проблеме северных территорий», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

«Понизить ожидания японской стороны» — вот что, с точки зрения Хакамады, было целью путинского заявления о подписании мирного договора без предварительных условий. Профессор обращает внимание на то, что сам мирный договор «означает решение территориальных и других послевоенных проблем», а значит, его подписание зафиксирует статус-кво как устраивающий всех подписавших. Заявление Путина в таком случае можно расценивать как отсутствие желания у российского президента решать «курильский вопрос».

Да и откуда бы ему взяться? А уж тем более по отношению к крупнейшим островам южных Курил — Кунаширу и Итурупу, на которые Япония также облизывается. Об этих островах речь не шла даже в 50-е годы, когда прозвучало волюнтаристское предложение Хрущева, да и то предваренное серьезными условиями и отвергнутое по настоянию США. История же переговоров между Россией и Японией в последние годы сформировала, по мнению профессора Хакамады, миф о гибком Путине и жестком МИДе России. Но такое представление является действительно не более чем мифом, а от иллюзий, по мнению профессора, надо избавляться. Так, может быть, первый шаг сделает Япония, избавившись от насаждаемого десятилетия мифа о «северных территориях»? Тут ее поддержали бы 90% граждан РФ, которые считают вопрос о Курилах закрытым.

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