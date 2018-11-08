Москва, 8 ноября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Молдавия, Литва и Чехия — лидеры по потреблению алкоголя на душу населения. Об этом 5 ноября на пресс-конференции в Минске заявил руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Батыр Бердыклычев.

Адриан Брауэр. Крестьянская Пьянка. 1625

По данным ВОЗ за 2015−2017 годы, Белоруссия утратила мировое лидерство по потреблению алкоголя и теперь пальма первенства перешла к Молдавии, где ежегодное потребление составляет 15,2 литра абсолютного алкоголя на душу населения. Россия разместилась на 14-м месте (11,7 литра), а союзная с ней Белоруссия — на 23-м месте (11,2 литра).

ВОЗ зафиксировала снижение потребления алкоголя в Европе. Бердыклычев при этом отметил, что методика подсчёта потребления алкоголя не изменилась и эксперты ВОЗ по-прежнему работают с государственными экспертами Белоруссии — Белстата и Минздрава.

Смертность из-за употребления алкоголя в Белоруссии составляет «порядка 20 тысяч человек ежегодно», отметил представитель ВОЗ. По данным организации, в структуре белорусского потребления 49% занимают крепкие спиртные напитки.

Выступая содокладчиком на пресс-конференции, ведущий научный сотрудник отдела наркологии белорусского госучреждения «РНПЦ психического здоровья» Владимир Максимчук сообщил, чтона диспансерном учете состоит 159,9 тыс. больных алкоголизмом, из них 35,6 тыс. женщин. При этом наблюдается рост «женского алкоголизма».

Кроме того, в Белоруссии под наблюдением находится около 15 тыс. несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем. В целом же, отметил Максимчук, заболеваемость алкоголизмом в республике снизилась на 2,6%.

По данным белорусского научно-практического центра, с употреблением алкоголя связано около половины травм в ДТП и убийств, около трети самоубийств и изнасилований. Ежегодно фиксируется около 3 тыс. случаев отравления алкоголем, сообщил Максимчук. Бердыклычев уточнил: далеко не всегда при отравлениях речь идёт о суррогате — в подавляющем большинстве случаев отравление происходит из-за передозировки обычной, качественной алкогольной продукцией.