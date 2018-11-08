Москва, 8 ноября, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Шереметьево» в Москве принял первый рейс из сирийского Дамаска, сообщает 8 ноября пресс-служба воздушной гавани.

Андрей Грук ИА Красная Весна Airbus в аэропорту Шереметьево

«7 ноября международный аэропорт Шереметьево принял первый рейс из Дамаска сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты осуществляются на самолете Airbus A320, который вмещает в себя 156 пассажиров. Авиакомпания также предлагает полеты в Бейрут, Стамбул, Кувейт, Дубай, Доху и другие города Ближнего Востока и региональные центры с пересадкой в Дамаске.

Напомним, ранее сообщалось, что «Аэрофлот» может стать первой международной авиакомпанией, которая вернётся в Сирию. Возобновить полёты в арабскую республику российскую авиакомпанию призвало министерство транспорта Сирии.

Читайте также: Дамаск пригласил «Аэрофлот» снова вернуться в Сирию