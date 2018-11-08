Минск, 8 ноября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. День Великой Октябрьской социалистической революции отпраздновали 7 ноября представители государственных и общественных организаций Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Белорусские коммунисты 7 ноября собрались у «Железного Феликса»

Торжественные мероприятия прошли во всех областных центрах постсоветской республики. Наибольшей массовостью отличалась церемония возложения цветов и произношения торжественных речей у памятника Ленину на Площади Независимости в Минске, до 90-х годов носившей его имя.

7 ноября является праздничным выходным днём в Белоруссии. Однако даже в этот день заметен раскол в белорусском обществе, наглядно продемонстрированный в ходе церемоний около памятников вождю мирового пролетариата.

На бывшей площади Ленина в Минске состоялось три подхода к памятнику. Первыми в 10:00 церемонию начали представители властей и находящиеся у них на содержании «Коммунистическая партия Белоруссии» (КПБ), «Федерация профсоюзов Белоруссии» (ФПБ) и «Белорусский республиканский союз молодёжи» (БРСМ). Мероприятие длилось менее получаса.

ИА REGNUM Белорусские коммунисты возлагают цветы памятнику Ленину 7 ноября в Минске

Затем состоялось ещё два подхода к памятнику Ленину. Цветы возложила делегация «Белорусской партии левых «Справедливый мир», возникшей на основе «Партии коммунистов Белорусской» (ПКБ) — восстановленной после запрета в начале 90-х Компартии БССР. Компартия после восстановления ушла в оппозицию к Александру Лукашенко, в результате инспирированного раскола из неё вывели лояльных к президенту и сформировали КПБ, а ПКБ впоследствии отказалась от цели построения коммунизма и переименовалась в «Справедливый мир».

Через час после официальной церемонии к памятнику подошло около сотни коммунистов, объединившихся в общественное объединение «За Союз и Коммунистическую партию Союза» и другие организации. Они держались особняком как от «соглашателей» из КПБ, так и от «ревизионистов» из «Справедливого мира». Коммунисты принесли транспаранты, цветы, а также портреты Ленина и Сталина.

Произнеся речи и возложив цветы у памятника Ленину, колонна независимых коммунистов в окружении пары десятков «тихарей» (сотрудников спецслужб с демонстративно торчащими из одежды рациями и видеокамерами) двинулась по проспекту Независимости (бывшему Ленинскому проспекту) к памятнику Феликсу Дзержинскому. В сквере напротив здания КГБ, где до сих пор стоит бюст главного чекиста, состоялась декламация торжественной речи с указанием заслуг «выдающегося земляка».

ИА REGNUM Торжественную речь 7 ноября у памятника Феликсу Дзержинскому зачитал белорусский учёный и активист коммунистического движения Генрих Симановский

Возложив цветы и сфотографировавшись на память, белорусские коммунисты разошлись отмечать праздник в частном порядке. Подавляющее большинство белорусов в этот день не демонстрировали праздничного настроения и, видимо, давно воспринимают 7 ноября как идеологически выхолощенный лишний выходной.

Пресс-служба президента Белоруссии в этот день опубликовала официальное поздравление Александра Лукашенко «с Днем Октябрьской революции». В названии праздника уже нет упоминания ни о величии события, ни о социализме.

«В летописи человечества эта поистине эпохальная дата стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее», — сказано в послании Лукашенко. В поздравлении белорусского лидера, выдержанном в тренде проводимой им политики «белорусизации», для которой характерно заимствование идей, символов и фраз националистов, отмечено, что «именно тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов и их право на самоопределение». Лукашенко выразил уверенность, что существуют «факторы консолидации белорусского общества» и потомкам можно передать «национальное достояние — суверенную Беларусь» — осколок некогда великой страны, строившей коммунизм и инициировавшей глобальные процессы.

Накануне, 4 ноября Лукашенко посетил посёлок Болбасово в Витебской области, где в окружении охраны и «президентского пула» выслушал от специально подготовленных «местных жителей» заготовленные вопросы и произнёс заготовленные ответы. При этом он обратился к празднику 7 ноября, отметив, что «его надо было наполнить каким-то другим смыслом». По всей видимости, не получилось.