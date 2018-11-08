Москва, 8 ноября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. С 23 ноября по 1 декабря в трех городах страны — Москве, Санкт-Петербурге и Калуге пройдет XVII Международный фестиваль фламенко «¡Viva España!». В 2018 году на лучших концертных площадках этих города выступят звезды национального испанского танца, лауреаты многочисленных премий и наград Мануэль Линьян, Лусия Альварес «Ла Пиньона», Уго Лопес и Росарио Толедо.

Frank Liebig Фламенко

В рамках смотра состоятся конкурсные выступления лучших исполнителей фламенко из России и стран СНГ, выставки и мастер-классы звезд фламенко из Испании. 1 декабря пройдет финал конкурса, а также торжественное вручение премии «Золотая кентаврита — 2018».