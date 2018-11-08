Кемерово, 8 ноября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. В городе Тайга Кемеровской области после реставрации сегодня, 8 ноября, был открыт мемориальный комплекс воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, мемориал расположен на историческом месте, на проспекте Пролетарском — в военные годы здесь находился комиссариат, откуда тайгинцы уходили на фронт.

Администрация Кемеровской области Тайга мемориалкомплекс

Общая стоимость реставрации, которая выполнялась в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды 2018−2022 гг.», составила 3,26 млн рублей. Средства выделены из трёх источников: муниципального бюджета — 630 тыс. рублей, областного — 930 тыс. рублей и федерального — 1,7 млн рублей.

Работы велись с июня по октябрь 2018 года. Были отреставрированы все элементы комплекса: уложена тротуарная плитка, заменены уличные светильники, установлены парковые диваны и вазоны для цветов, изготовлены тумбы с фотографиями героев Советского Союза. В 2019 году запланированы работы по озеленению территории мемориала.

Отметим, что комплекс включает в себя мемориал воинам-тайгинцам, павшим в боях за Родину в 1941—1945 гг.; памятный знак, подвергнутым радиационному воздействию от ядерных и техногенных катастроф; памятный знак участникам локальных войн и вооруженных конфликтов.