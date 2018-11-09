Киев, 9 ноября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Украина бьет европейские рекорды. О том, какие крупные достижения демонстрирует современная Украина в области трудовой миграции, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По данным Евростата, Украина в 2017 году значительно обогнала по количеству получений вида на жительство или разрешений на пребывание в ЕС все прочие страны. Каждый пятый из 3,1 млн иностранцев, получивших такой статус, — украинец, и лишь второе и третье места получили сирийцы и китайцы. Получается, что в этом смысле майданный президент Петр Порошенко своих соотечественников не обманул — Европа открылась перед Украиной во всю ширь.

Но открытие это произошло специфическим образом. Если китайцы едут в Европу учиться, а афро-азиатские беженцы — бездельничать, выбивая всякого рода вспомоществования, то для украинцев основной причиной европейского вояжа является поиск работы. Дешевая рабочая сила, поставляемая в промышленных масштабах нынешней украинской властью, с удовольствием используется в Восточной Европе и служит для восточноевропейцев прекрасным щитом от евросоюзовских претензий в неравномерности расселения беженцев из Африки и Азии: мол, какие там еще мигранты, когда у нас столько украинцев? А на печальный опыт Прибалтики, потерявшей огромную долю населения, которое разбежалось в поисках лучшей доли, официальный Киев не убеждает.

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