Чебоксары, 8 ноября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Утро 8 ноября в Чебоксарах выдалось удивительным. Возле гимназии № 1 появилась многометровая очередь из школьников, спешивших на первый урок. Выяснилось, что образовательное учреждение запустило систему пропуска с помощью единой карты учащегося (ЕКТ), внедрение которой ранее вызвало недовольство у части родительского сообщества. Накануне, 7 ноября, на митинге оппозиции родители в первых рядах стояли с плакатами и требовали отмены ЕКТ, ссылаясь на «антиконституционный сбор» персональных данных и выступая против «превращения школы в рынок в угоду банковским структурам». В мэрии Чебоксар заверяют, карта учащегося «удобна и безопасна в использовании», позволяет «снизить появления подростковой преступности» из-за отсутствия наличных денег у детей, а также принимается для обеспечения безопасности в школах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Сбор подписей в Чувашии

Столичные власти, исходя из благих намерений и следуя общемировому цифровому тренду, реализуют в школах проект «Единая карта учащегося».

«Проект предусматривает возможность одной картой с помощью специализированного оборудования оплачивать горячее питание в школах, проезд на муниципальных маршрутах городского наземного транспорта и оплату услуг, оказываемых муниципальными учреждениями дополнительного образования, а также вести учёт и контроль за посещением обучающихся школы и учреждений дополнительного образования, организаций культуры и спорта», — говорят в пресс-службе администрации Чебоксар.

Ещё один аргумент в пользу ЕКТ — усиление безопасности, что обретает особую значимость после трагедии в Керчи, где студент установил взрывные устройства и расстрелял учащихся.

«Кроме того, отсутствие наличного оборота денег в школах снижает риски появления преступности среди детей и подростков, а создание безопасных условий для маленьких чебоксарцев — одна из приоритетных задач администрации города», — заявляла ранее заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева.

В рамках проекта выпущены карты единого образца. ЕКТ привязана к банковскому счету родителя, а для контроля и учёта расходования средств для родителей запущено приложение «Школьная карта» для смартфонов.

Но не всё родительское сообщество оценило новацию. Противники электронного проекта объединились в «Родительский отпор в Чувашии», центр которого создан в октябре в Чебоксарах. Их публичный протестный дебют произошёл 7 ноября в столице республики, на митинге КПРФ. Протест против ЕКТ стал главной региональной темой.

«В школах появились банковские карты. После того как дети вышли с каникул, нельзя заходить на территорию школ без карты. Банковская карта — это коммерческая электронная карта, которая содержит всю персональную информацию не только о наших детях, но и родителях. Собирается информация медицинская, где живёт ребёнок, где учится, куда ходит, в какой кружок. Мы против этого. Мы говорим о том, что третьи лица не должны иметь доступ к этим данным. Что нам школа говорит: мы ходили в управлении образования, где нам говорят, что «сверху» есть задание, чтобы собрать всю информацию. Кому и для кого информация собирается? Мы не хотим, чтобы школа превращалась в рынок… Нам говорят, как проходить детям в школу, родителей оставляют за периметром, а коммерческие структуры спокойно заходят и диктуют свои правила…

Мы против того, чтобы коммерческие структуры диктовали, как нам учиться, как нам проходить и как нам оплачивать обеды. Детям угрожают, родителям угрожают», — заявила с трибуны председатель общественной организации «Родительский отпор в Чувашии» Марта Ентальцева.

Другая претензия сводилась к тому, что ЕКТ может стать кредитной картой при недостатке средств на оплату обедов, вгоняя семью в процентные долги. В мэрии подтверждают, что проценты действительно могут взыскиваться, о чём родители предупреждены, но подчёркивают, что горожане сами устанавливают сумму лимита (отрицательный баланс) на карте, а при его достижении около двух месяцев действует беспроцентная возможность возврата средств.

«Единая карта учащегося безопасна в пользовании детьми, ни в магазинах, ни в банкоматах воспользоваться данной картой невозможно. Школьнику не нужно носить с собой наличные средства, и деньги родителей всегда будут потрачены по назначению, а родители, в свою очередь, получат уведомления на смартфон о входе/выходе из школы и оплате питания», — говорят в администрации.

Дальше становилось ещё страшнее. На митинге говорилось об опасности электронных дневников, «которые содержат такую же персональную информацию», и о биометрии, где для цифрового штрих-кода «сканируют вену детей». В мэрии опровергают сбор медицинских данных, подчёркивая, что за родителями сохраняется возможность отказа от ЕКТ. Но как будет реализовываться альтернативный вариант, пока не очень-то понятно.

Пока первое испытание карты превратилось в испытание картой. Свидетели отмечали, что 8 ноября образовалась очередь из школьников в гимназии № 1. К счастью, первый урок для детей сорван не было, взрослые тоже получили свой первый урок по ЕКТ.

«Как известно, любое новшество, даже самое благое, можно довести до сумасбродства. С одной стороны, пропускной режим с учётом нынешних реалий полезен, но для этого должны создаваться соответствующие условия и адекватные пункты пропуска. Ну и коммерческие структуры не дремлют, развивая новое направление бизнеса. За что бы власти ни агитировали, всегда нужно предоставлять жителям право выбора и альтернативу, хотя бы на первом этапе», — говорит лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.