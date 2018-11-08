Москва, 8 ноября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В Совфеде бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена обвинили во лжи, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия «Поздравляю Вас, господин, соврамши!»

Расмуссен в интервью польскому радио обвинил Россию в том, что она оказывает давление на Белоруссию.

«Наверно, считает, что цель оправдывает средства, а «ложь во спасение» допустима и даже благородна. И что нужно спасать от России соседние народы, включая теперь и Белоруссию», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в соцсети.

Бывший генсек НАТО посоветовал Белоруссии следовать примеру Грузии и Украины в отношениях с Россией. «Нет сомнений в том, что Путин будет оказывать давление на Белоруссию. Мы уже видели, как Россия подталкивает местную власть разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Белоруссии на постоянной основе», — заявил Расмуссен.