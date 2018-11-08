Красногорск, 8 ноября, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Ремонт муниципальных дорог в Московской области завершён на 93%. Об этом заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

«В этом году уже отремонтировано рекордное количество объектов. В целом, ситуация с ремонтом муниципальных дорог не вызывает особых нареканий», — подчеркнул он.

Брынцалов также сообщил, что в настоящее время работы по комплексному благоустройству дворов завершены на 1 372 объектах, что составляет 90,4% от общего плана работ.

«Несмотря на большое количество объектов, благоустройство дворовых территорий идет в соответствии с графиками и работы будут выполнены в срок», — отметил парламентарий.

Кроме того, до конца ноября будут подведены итоги выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и ремонту подъездов, в том числе в комплексе с благоустройством дворовых территорий.

Брынцалов также сообщил, что основной объем мероприятий по реализации наказов избирателей со стороны депутатов Мособлдумы, почти 76%, уже выполнен. Всего по итогам работы депутатов в октябре было проведено 940 мероприятий с охватом порядка 75 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, самый большой объём ремонтных работ на муниципальной улично-дорожной сети с привлечением средств из бюджета Московской области был выполнен в городском округе Мытищи. Там обновили 117 дорог из 188 запланированных.

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