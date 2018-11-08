Чита, 8 ноября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Жительница Забайкалья Мария Козлова уже не рада своей квартире, расположенной на улице Подгорбунского, 100 в Чите, которую она купила всего два месяца назад. Как сообщает Zab.tv, виной всему тараканы, которых женщина никакими судьбами не может вывести.

Jure Cuhalev Тараканы

Полчища паразитов пытались уничтожить и покупными отравами и самодельными ядами, но ничего не помогает. С аналогичной проблемой не могут справиться и другие жители региона.

«Мы заехали сюда в 2013 году. Тараканы были. Больше — меньше. Но вот боремся с ними. Мы абсолютно всё перепробовали. Иногда тараканов становится меньше, но полностью они не исчезают», — пояснила Ольга Николаева.

Как отметил директор Читинской профилактической дезинфекционной станции Юрий Шаталин, в условиях, когда помещение, в котором проводится обработка, захламлено, тараканы почти непобедимы:

«Есть определённое правило содержания зданий, помещений и подвальных помещений. Сухо чтобы было, захламленности не было. В противном случае обработку мы проведём, но качества не будет, потому что всё равно определённая группа насекомых останется живой».

Не исключено, что нашествие тараканов связано с непроходимой сыростью, оставшейся в Забайкалье после сильнейшего наводнения, случившегося в июле 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение 2014 года и ветхое жилье усугубили проблемы жителей новых микрорайонов Бийска — второго по величине города Алтайского края: они страдают от нашествия клопов. Специалисты полагают, что в результате разбора старых бараков особи, находившиеся в анабиозе, оживились и расползлись по соседям.