Ярославль, 8 ноября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В Ярославской области 18 видов денежных выплат льготникам будет проиндексировано на 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Ярославской области

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» внесен в Ярославскую областную думу.

Как говорят в правительстве области, индексация произойдет впервые за последние 5 лет. Также проект закона предусматривает увеличение стоимости школьного завтрака для льготных категорий граждан и повышение академических и социальных стипендий обучающимся в организациях профобразования на 10,3 процента.

При этом для получения ряда льгот будет введен принцип нуждаемости. В частности, подтвердить нуждаемость придется при получении бесплатных земельных участков, компенсации родительской платы за детский сад, компенсаций на питание учащихся и платы за жилищно-коммунальные услуги.

Мы переводим систему оказания социальной помощи на принципы адресности, чтобы сделать ее более справедливой. Об этом, в частности, в марте в своем послании Федеральному Собранию говорил Президент РФ Владимир Путин. Это значит, что получателями такой помощи станут те люди, которые действительно в ней нуждаются. Аналогичные требования предусмотрены и в основных направлениях деятельности Правительства нашей страны до 2024 года», — сказал заместитель председателя Правительства — директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

Ранее министерство труда и соцзащиты РФ разработало критерии оценки нуждаемости и направило их в регионы. В них рекомендовано оценивать доходы не отдельно взятого человека, а всей его семьи.