Обнинск, Калужская область, 8 ноября, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области на территории промышленной зоны «Мишково» запустили в эксплуатацию очистные сооружения. Как сообщили 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, ввод объекта в эксплуатацию позволит снизить антропогенную нагрузку на правый приток реки Дырочная — основной источник её загрязнения.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области На церемонии открытия очистных сооружений

Сооружения будут использовать для очистки ливневых сточных вод, собранных с территории ООО «Новая база». Особенности технологического процесса позволяют в несколько раз снизить содержание извести, нефтепродуктов и иных примесей, заявили в министерстве.

На церемонии запуска объекта присутствовал министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина. По ее словам, очистные сооружения появились по инициативе самих предприятий.

«Особенно важно, что природоохранные технологии внедряются по инициативе самих предприятий. Это залог чистого и зеленого будущего», — заявил она.

Глава администрации наукограда Владислав Шапша отметил, что в Обнинске будет продолжена работа по нормализации экологической среды.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужскую реку Дырочная сбрасывают промышленные отходы сразу несколько производственных компаний, отчего вода издает зловоние. По словам местных жителей, воду из реки не то, что нельзя пить — рядом с рекой трудно даже находиться. Жалобы на плохое экологическое состояние калужской реки Дырочная поступают на протяжении несколько лет.