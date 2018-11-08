Москва, 8 ноября, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил маркировать фильмы, где допускается искажение исторических фактов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Рене Магритт. Фальшивое зеркало. 1935

«Прокатное удостоверение пускай будет, но внизу или в начале фильма написать, что факты, изложенные в данном фильме, не соответствуют исторической действительности, и заключение экспертной комиссии Минкультуры и так далее», — предложил Жириновский.

Он обратил внимание на то, что отказ в выдаче прокатного удостоверения и шумиха вокруг этого привлекают дополнительное внимание к спорным картинам.