Ярославль, 8 ноября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Ярославский концертно-зрелищный центр «Миллениум» разместил закупку на проведение концерта Ларисы Долиной. Выступать она будет на неком мероприятии, посвященном празднованию Нового года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Торжества, согласно контракту, состоятся 26 декабря. Стоимость концерта — 1 млн 300 тысяч рублей. За эти деньги Лариса Долина с коллективом обязуется развлекать собравшихся не менее 1 часа 15 минут. Местные СМИ предполагают, что таинственное мероприятие — это не что иное, как праздничный новогодний вечер, который проводит региональное правительство. Оно же и распределяет пригласительные. В прошлом году для высоких гостей в «Миллениуме» выступал Денис Майданов.

В КЗЦ «Миллениум» пояснили, что концерт Долиной — мероприятие закрытое, раздачей пригласительных занимается правительство Ярославской области.