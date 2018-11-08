Калуга, 8 ноября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и городской голова Дмитрий Разумовский с 6 по 9 ноября находятся с ответным визитом в городе-побратиме Калуги — Зуле.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужане в городе-побратиме Зуле.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в ходе визита обсуждаются вопросы развития двустороннего сотрудничества и подготовка к предстоящему празднованию 50-летия побратимских отношений.

«Несмотря на изменения политической ситуации, дружба между нашими городами не теряет актуальности, мы по-прежнему готовы взаимодействовать в различных областях муниципальной жизни, делиться опытом и перенимать передовой опыт своих зарубежных коллег в сфере благоустройства территорий, работы городских служб, утилизации отходов. Нам очень интересен практический опыт органов местного самоуправления Германии, передовые европейские практики муниципального управления», — заявил Александр Иванов на встрече с обер-бургомистром Зуля Андре Кнаппом и председателем Городской думы Мануэллой Хабельт.

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Глава городского самоуправления Калуги подчеркнул, что властями города будет сделано все возможное, чтобы грядущее 50-летие побратимских отношений было отмечено ярко, насыщенно, познавательно и интересно для обеих сторон.

«Сегодня нами были сделаны первые конкретные шаги по дальнейшему развитию взаимоотношений Калуги и Зуля, — отметил Александр Иванов. — Мы обсудили алгоритмы организации школьного обмена и сотрудничества в сфере культуры. На протяжении всего юбилейного года было бы важно проводить обмен творческими коллективами, делегациями школьников и студентов, которые изучают русский и немецкий языки, хотят знать историю, культуру и традиции наших стран».

Также Александр Иванов и Дмитрий Разумовский посетили гимназию города Зуль и приняли участие в уроке по изучению русского языка.

Напомним, германский Зуль — город с населением порядка 40 тысяч человек, расположенный на юге Тюрингского леса, с 1952 года он стал окружным центром ГДР. Побратимами Калуга и Зуль стали в декабре 1969 года.