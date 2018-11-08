Москва, 8 ноября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Общая задолженность физических лиц и индивидуальных предпринимателей в России составляет 3,8 трлн рублей. Таковы данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России на 1 октября, сообщает RT.

CafeCredit.com Вереница долгов

На исполнении ведомства находятся 31,3 млн исполнительных производств в отношении должников. В прошлом году за тот же период производств было 26,5 млн.

Сумма задолженностей выросла за год на 5,5%. По состоянию на 1 октября 2017 года задолженность достигала 3,6 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики назвали профессии, представителям которых кредиты обходятся тяжелее всего. Это сотрудники охранных служб, работники сферы транспорта и логистики, а также образовательной отрасли.

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