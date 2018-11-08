Нижний Новгород, 8 ноября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В Нижегородской области за девять месяцев 2018 года в разных сферах экономики было ликвидировано 8465 организаций. Наибольшие потери были в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 3890, и строительстве — свыше 1 тыс. компаний. Нижегородстат подвёл итоги демографии оргнизаций за январь-сентябрь 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Крах компании

На 8465 ликвидированных организаций за тот же период пришлось 4936 новых, созданных в январе-сентябре 2018 года во всех сферах экономики. Таким образом, на 1000 организаций, учтенных в статистическом регистре Нижегородстата, приходилось 93,5 ликвидированных и 56,6 созданных. 8372 организации из ликвидированных относились к российской форме собственности, 8120 были из числа частной собственности, а 112 — это общественные и религиозные организации (объединения).

Самые большие потери компаний наблюдались в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 3890, строительстве — 1046, обрабатывающих производствах — 674, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 553, транспортировке и хранении товаров — 528 организаций.

При этом активнее всего свежеиспечённые предприниматели осваивали сферу торговли — здесь было создано 2030 организаций и строительство — 748.

Напомним, в 2017 году в Нижегородской области была 3961 строительная организация, из которых на крупные и средние приходилось 53.

Только за сентябрь 2018 года оборот розничной торговли в регионе составил 63 177 млн рублей — 103,2% к соответствующему периоду 2017 года. В целом за девять месяцев показатель вырос на 5,1% относительно того же периода прошлого года, составив 554 005,3 млн рублей. Оборот оптовой торговли за первый месяц осени 2018 года относительно сентября 2017 года вырос на 4,9% — до 133,9 млрд рублей, за третий квартал — 401,5 млрд рублей — на 17,8% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2018 года по сравнению с данными за девять месяцев 2017 года составил 103,3%.