Турин, Италия, 8 ноября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» спровоцировал конфликт с игроками туринского клуба.

In Mou We Trust Жозе Моуринью

После окончания матча, в котором «Манчестер Юнайтед» одержал победу, Моуринью вышел на поле и демонстративно приложил руку к уху. После этого к нему подошли футболисты «Ювентуса» и стали высказывать претензии.

https://twitter.com/btsportfootball/status/1060294166918455296

Напомним, «Манчестер Юнайтед» победил «Ювентус» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1. Два гола МЮ забил в самом конце матча в течение пяти минут.

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