Челябинск, 8 ноября, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Челябинске найден инвестор для достройки проблемного долгостроя. Один из возводимых домов могут достроить уже до конца 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минстрое.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Долгострой

Речь идёт о жилом комплексе «Молодёжный», застройщиком которого является компания «Возрождение». Он включает два жилых дома: практически готовую десятиэтажку на 79 квартир и 14-этажный дом с подземной парковкой и офисными помещениями, который пока находится в низкой степени готовности.

Достраивать 10-этажный дом будет машиностроительное предприятие «Уралавтоприцеп». Договор с застройщиком уже подписан. Осталось сделать часть фасадных работ, подключить к отоплению и благоустроить территорию.

По информации минстроя, это же предприятие ранее вложило средства в достройку одного из домов в жилом комплексе «Яркая жизнь». Также был достроен проблемный дом в Миассе.