Берлин, 8 ноября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. 79-летний немецкий певец Хайно объявил о грядущем завершении своей музыкальной карьеры. Планами на ближайшее будущее он поделился с журналом Super Illu.

Sven-Sebastian Sajak Певец Хайно

23 ноября певец презентует свой прощальный альбом под названием «…und Tschüss» («…и прощайте»). В марте 2019 года начнутся его последние гастроли.

По словам артиста, после выхода на пенсию он будет проводить больше времени со своим 21-летним внуком. Тот тоже выбрал музыкальную стезю.

13 декабря Хайнцу-Георгу Крамму (полное имя музыканта) исполнится 80 лет. Хайно является одним из самых популярных исполнителей народной музыки в Германии.