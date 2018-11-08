Якутск, 8 ноября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В Якутии заплатят 20 млн рублей за услуги по оценке стоимости строительства и проектирования моста через реку Лена. Эта услуга закупается у единственного поставщика — ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры», который оценит и просчитает разные модели возведения мостового перехода возле Якутска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Glucke Река Лена

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Заплатит за эту услугу АО «РИК Плюс», говорится в документации закупки. В соответствии с протоколом заседания комиссии по этому вопросу траты на определение модели возведения моста через Лену составят 20 млн рублей, сформирована она должна быть до 30 июня 2019 года.

Среди поставленных перед НИИ задач — оценка социально-экономических, финансовых и транспортных эффектов от строительства моста, формирование транспортной модели его проекта, оценка трафика для платной и бесплатной модели функционирования мостового перехода и выбор оптимального механизма реализации проекта. Кроме того, ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» предстоит оценить стоимость проектирования и строительства моста с учётом применения для его возведения инновационных материалов.

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Комментируя эту информацию, жители Якутии выражают несогласие с намерением взимать плату за проезд по мосту.

«Главное, чтобы проезд по мосту не стал дороже, чем паромная переправа! Хотя, с другой стороны, Крымский мост бесплатный для всех желающих, хотя дороже раз в пять, а для якутян хотят платный мост сделать… как-то несправедливо», «Проезд по мосту должен быть бесплатным!», «И в итоге окажется, что паром — это и есть та райская птица», «Мост не может быть платным, так как альтернативного проезда нет. Это федеральный закон. Так что выделение денег на мнимый опрос — это воровство денег, на которое обязана отреагировать прокуратура», — пишут жители республики.

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Люди также высказывают мнение, что 20 млн рублей за такую услугу — слишком большая цена, особенно на фоне перспектив платности проезда по мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость строительства моста чрез Лену обсуждается в Якутии 38 лет. Первый проект появился ещё в советское время, он и обсуждается до сих пор, но пока безрезультатно. Предполагается, что мост должен быть и железнодорожным, и автомобильным, а строить его необходимо возле расположенного рядом с Якутском посёлка Нижний Бестях: туда подходит Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, идущая от посёлка Беркакит в Нерюнгринском районе республики, куда, в свою очередь, подходит БАМ.

В августе 2018 года мостовой переход через Лену был включён в план развития инфраструктуры РФ, на реализацию которого планируется потратить порядка 7 трлн рублей. Это стало поводом для начала активного взаимодействия правительства республики с Министерством транспорта РФ в поисках модели финансирования строительства моста. Стоимость возведения мостового перехода в Якутии предварительно оценивается в 70−80 млрд рублей.

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