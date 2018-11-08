Сорочинск, Оренбургская область, 8 ноября, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области на сорочинской птицефабрике «Родина» работники объявили забастовку. С 1 ноября люди отказываются работать. Причина для такой меры — долги по зарплате, сообщил корреспонденту ИА REGNUM второй секретарь обкома КПРФ Владислав Рябов.

Mr TGT Массовая гибель птицы (стилизация)

Он также отметил, что 29 ноября под сокращение попадут 30 работников предприятия. Попытки коммуниста выйти на собственника и директора не увенчались успехом.

По неофициальным данным, фабрикой владеет Гоча З., но в документах в составе руководства или учредителей его фамилии нет. По информации регионального министерства труда и занятости, директор ООО «Птицефабрика «Родина» Ирина Черникова была дисквалифицирована. Учредителем является Сергей Рыбин. Согласно выписке ЕГРЮЛ, гендиректором является Татьяна Гуз.

«Все мы очень много раз слышали высказывания политиков новой волны о преимуществе рыночной экономики, её прогрессивной роли, об эффективных собственниках и т. п. К сожалению, на практике они оказались пустыми декларациями», — считает Рябов.

По его словам, раньше птицефабрика была градообразующем предприятием, на нём работало 700 человек. Сейчас трудятся около сотни человек, и тех постепенно сокращают.

Многие работники, не видя перспектив, сами увольняются и уезжают в другие города в поисках новой работы и хорошего заработка. Эксперты считают, что работа предприятия зависит от его собственника. Если владелец будет продолжать такую безграмотную и губительную политику, то птицефабрика «Родина» прекратит своё существование, несмотря на то, что сейчас продукция таких заводов востребована.

В правительстве Оренбургской области о кризисе на предприятии знают, более того, чиновники регулярно обсуждают сложившуюся ситуацию. Минсельхоз пытался договариваться с поставщиками о комбикормах, поскольку на фабрике настоящий голодомор, птица гибнет. Однако поставщики, зная о плачевном финансовом состоянии птицефабрики, уже с трудом идут на контакт. Проверки фабрики затруднительны из-за того, что она является частной собственностью.

Работники говорят, что с ними пытаются рассчитываться птицей. Один птичник признался, что взял в одну руку с десяток кур, а по ощущениям, как будто всего двух. Птица истощена из-за недостатка кормов.

Примечательно, что в августе работники также объявляли забастовку. Тогда на фабрику выезжали силовики, правоохранители, общественники и чиновники, а собственник пообещал выплатить зарплату. Владислав Рябов утверждает, что прокурор тогда разводил руками, мол, ничего сделать не могут, поскольку в данном случае речь о споре хозяйствующих субъектов. Такая же реакция была со стороны администрации Сорочинского городского округа. Впоследствии следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты.

В настоящее время арбитраж рассматривает дело о банкротстве птицефабрики. В октябре предприятию дали срок для попытки финансового оздоравления — до 22 ноября. Но то, что сегодня происходит на фабрике, не вселяет надежду на благоприятный исход. По неофициальным данным, в период забастовки, объявленной работниками, администрация предприятия нашла сомнительный выход: на завод привозят штейкбрехеров.