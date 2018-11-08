Токио, 8 ноября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Геймдизайнер Хадзиме Табата, известный по своей работе над играми франшизы Final Fantasy покинул компании Square Enix и Luminous Studios ради работы над новыми проектами. Об этом 7 ноября сообщил портал Comicbook.

Хадзиме Табата

Издание отмечает, что он уволился ещё 31 октября, но СМИ узнали об этом только сейчас. Табата сообщил, что для реализации своих целей он решил открыть собственную компанию. Пока что он не стал рассказывать о том, над какими именно играми он будет работать в будущем.

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Напомним, ранее стало известно, что Square Enix отменила выход дополнительного контента (DLC) для Final Fantasy XV, за исключением Episode Ardyn, работа над которым до сих пор идёт. Издание предположило, что это может быть причиной, по которой Табата решил покинуть проект и компанию.