Екатеринбург, 8 ноября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 7 ноября состоялись два праздничных митинга и шествие. В 16:40 на площади 1905 года прошёл митинг, организованный «Левым фронтом», Российской коммунистической рабочей партией, Межрегиональным объединением коммунистов, а также общественным движением «Трудовой Урал».

Алексей Колчин ИА REGNUM Барабанщицы

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле памятника Ленину

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничная колонна 7 ноября

Алексей Колчин ИА REGNUM Уже почти на месте

А в 18:00 от Главпочтамта началось шествие, организованное свердловским обкомом КПРФ. Его участники дошли до площади 1905 года, где также провели праздничный митинг.

Алексей Колчин ИА REGNUM На площади с революционным названием — 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM На праздничном митинге

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничное шествие

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотни людей пришли отметить 101-ю годовщину Великого Октября

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники праздничного шествия

Праздничные торжества были организованы в честь 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.