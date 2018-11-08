День 7 ноября в Екатеринбурге: фоторепортаж
Екатеринбург, 8 ноября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 7 ноября состоялись два праздничных митинга и шествие. В 16:40 на площади 1905 года прошёл митинг, организованный «Левым фронтом», Российской коммунистической рабочей партией, Межрегиональным объединением коммунистов, а также общественным движением «Трудовой Урал».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Барабанщицы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле памятника Ленину
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничная колонна 7 ноября
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уже почти на месте
А в 18:00 от Главпочтамта началось шествие, организованное свердловским обкомом КПРФ. Его участники дошли до площади 1905 года, где также провели праздничный митинг.
Алексей Колчин ИА REGNUM
На площади с революционным названием — 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
На праздничном митинге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничное шествие
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотни людей пришли отметить 101-ю годовщину Великого Октября
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники праздничного шествия
Праздничные торжества были организованы в честь 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Красные флаги возле памятника Ильичу