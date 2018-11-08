Москва, 8 ноября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Христианские идеалы и идеалы коммунизма тесно сплетаются в условиях провала буржуазного проекта с его превращением в царство Золотого тельца, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Никола Пуссен. Поклонение Золотому тельцу. 1633–1637

"Была величайшая историческая закономерность, которая обращена в XXI век с тем, что вне тех вех, которые они наметили, ни одна проблема решена быть не может, а буржуазия окончательно превращается в царство Золотого тельца, которое ни один верующий человек признать не может. И в этом смысле оказывается, что великие христианские идеалы и идеалы коммунизма соединены очень прочно», — заявил политолог, добавив, что в эти идеалы уже давно и очень прочно поверили в Латинской Америке с ее Теологией освобождения.

При этом никакого настоящего русского консерватизма вне признания советского периода быть не может. Поэтому на сегодняшний момент главным вопросом является, как именно в условиях провала либеральной идеи выстроить полноценный русский консерватизм с опорой на советское прошлое, которое должно быть признано в полной мере.