Москва, 8 ноября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В отношении должностных лиц колонии в Амурской области, где содержится член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, областная прокуратура может возбудить уголовное дело. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Уголовное дело

По его словам, проведенная в октябре 2018 года проверка ведомства выявила сохранение незаконных привилегий для Цеповяза. Сообщается, что материалы проверки уже направлены в следственные органы, которые будут решать вопрос о возбуждении дела в связи со злоупотреблением должностными полномочиями и с их превышением.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стало известно, что участник массовой жестокой расправы в станице Кущёвской, член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз помещен в штрафной изолятор после появления в сети снимков, на которых он в колонии поедает деликатесы.

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