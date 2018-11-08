Вашингтон, 8 ноября, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Результаты промежуточных выборов в конгресс стали определённым поражением для президента США Дональда Трампа, чья партия потеряла большинство в палате представителей. Тем не менее ещё большим поражением голосование, возможно, обернулось для его российского коллеги Владимира Путина: теперь получившая большинство в палате представителей Демократическая партия обещает начать активно расследовать вмешательство Москвы в выборы в США 2016 года, а также вместе с республиканцами ввести большее число санкций против Москвы в связи с ее действиями на Украине и Сирии и отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишут Эми Маккиннон и Робби Греймер в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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Так, члены Комиссии по разведке палаты представителей из числа демократов обещают возобновить закрытое весной расследование этой комиссии вмешательства Москвы в выборы 2016 года. В марте в комиссии заявили, что нет свидетельств сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией. В ответ на это демократы в комиссии опубликовали документ, в котором были детально изложены дальнейшее шаги расследования.

По словам демократов, их коллеги-республиканцы не стали заниматься целым рядом аспектов. В частности, приводится список 70 юридических и физических лиц, которые, как указывают демократы, обладают информацией относительно связей предвыборного штаба Трампа с Москвой. Теперь же, когда основное слово в этом комитете за демократами, они планируют возобновить расследование и будут использовать свои полномочия не только для расследования предполагаемого сговора Трампа и Кремля, но и финансовой деятельности действующего главы Белого дома.

Маккиннон и Греймер подчеркивают, что ужесточение санкций против Кремля имело бы место независимо от того, кто одержал верх на выборах. Так, наиболее общим документом в конгрессе является «Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act), целью которого является сдерживание России от вмешательства в выборы в США и противодействие ее шагам на Украине и в Сирии. Подготовленный сенаторами из обеих партий этот закон вводит санкции против суверенного долга России, российских энергетических проектов, олигархов и государственных банков. Основным спонсором законопроекта является сенатор-республиканец Линдси Грэм, уже назвавший его «адским санкционным законом».

Еще одним законопроектом, находящимся на рассмотрении в конгрессе, является «Закон о сдерживании» (Deter Act), внесенный в январе сенаторами демократом Крисом Ван Холленом и республиканцем Марко Рубио. Этот законопроект потребует введения автоматических санкций в случае, если иностранная держава подозревается во вмешательстве в выборы в США. По словам экспертов, скорее всего, оба эти законопроекта лягут в основу единого закона.

Более того, по словам ряда помощников конгрессменов, благодаря своему большинству в палате представителей демократы могут вновь вести ряд законопроектов, направленных на борьбу с вмешательством России в выборы, в Комитете по иностранным делам палаты представителей. Этот шаг включает в себя «Закон о защите нашей демократии» (Secure Our Democracy Act). Внесенный конгрессменами-демократами Элиотом Энгелом и Джерри Коннолли, он требует от госсекретаря составления и регулярного обновления списков иностранных граждан, замешанных во вмешательстве в американские выборы. Против них уже будут введены санкции.

Пока в стране шли выборы, в Государственном департаменте США отметили, что против России будут введены также санкции в соответствии с «Законом о химическом и биологическом оружии» в связи с отравлением Скрипалей. Первый раунд запретительных мер уже был введён в августе. После этого Москва в течение 90 дней должна была предоставить убедительные доказательства того, что она не будет впредь использовать химическое оружие. Российские власти также должны были предоставить иностранным экспертам доступ для международных экспертов на свою территорию. Поскольку эти требования не были выполнены, в силу вступает второй, более жесткий, раунд санкций. Пока, правда, непонятно, будут ли они воплощены в жизни.

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«Если в конгрессе хоть в чем-то согласны друг с другом, то это по вопросу необходимости жестко наказать Россию», — заявил один из помощников конгрессменов, пожелавший остаться неназванным.

Кроме того, отмечают автор, Россия потеряла в результате выборов «своего друга» — члена палаты представителей Дейну Рорабейкера, которого уже назвали «любимым конгрессменом Путина».

Напомним, по итогам голосования 6 ноября Республиканская партия потеряла большинство в палате представителей, после того как республиканцы лишились 30 мандатов. Этот результат стал лучшим для Демократической партии за последние восемь лет.