Ньон, Швейцария, 8 ноября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Четыре гола претендуют на звание лучшего в Лиге чемпионов по итогам матчей, прошедших на этой неделе. Об этом 8 ноября сообщается на сайте УЕФА.

Футбол

Среди претендентов оказались форвард «Црвены Звезды» Милан Павков, отличившийся в матче с «Ливерпулем» (2:0). Хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, забивший «Шахтёру» (6:0).

Также это полузащитник «Порту» Отавио, поразивший ворота «Локомотива» (4:1). И форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, отличившийся в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Лучший гол недели будет выбран по итогам голосования болельщиков, которое проходит на официальном сайте УЕФА.

Читайте также: Роналду: «МЮ» ничего не сделал для победы над «Ювентусом»