Москва, 8 ноября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Русская буржуазия оказалась неспособна ни на что точно так же, как неспособной к чему-либо оказалась перед ней царская аристократия, именно поэтому пришли большевики, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Борис Кустодиев Большевик. 1920

По словам Кургиняна, нельзя отрывать Великую Октябрьскую революцию от полного краха монархии. При этом ссылаться на идею масонских заговоров в данном случае, что якобы масоны-большевики разрушили Российскую империю, является полным бредом, поскольку вся тогдашняя элита и аристократия состояла в масонских ложах сама.

«Кто такой Мэтр Филипп, которому поклонялась императрица? Это мартинист! Все разложилось изнутри… Павел Первый, когда пришли к нему заговорщики, сказал: «Можете меня убить, но я останусь вашим императором». Отречение [Николая II] было величайшим преступлением монархии, и эта монархия просто сбросила народ в хаос», — заявил Кургинян.

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После свержения монархии пришел черед буржуазии, которая должна была каким-то образом трансформировать систему и оттащить страну от небытия, предложив новый проект. Подобно тому, как это было после Французской революции. Однако все сложилось совсем не так.

«Буржуазия оказалась швалью импотентной, в отличие от французской, полной швалью, и тогда пришли большевики! Они пришли, будучи атеистами и кем угодно, как воля русского духа, воля истории и воля Божья, и об этом многие говорили. И они спасли… иначе бы никакого единого пространства, единой России бы не было», — продолжил эксперт, добавив, что не сказать об этом нельзя в годовщину революции.

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